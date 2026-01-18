Projecção da SIC coloca Seguro e Ventura na 2.ª volta das Eleições Presidenciais
Numas eleições imersas num clima de incerteza, a projecção de resultados do ICS/ISCTE/GFK/Pitagórica, para a SIC, coloca António José Seguro e André Ventura na 2.ª volta das Eleições Presidenciais, marcadas para 8 de Fevereiro.
Ou seja, a projecção à boca das urnas dá uma vitória a António José Seguro, com o pódio a ficar completo com André Ventura, em segundo, e João Cotrim Figueiredo em terceiro, mas ambos ainda com possibilidade de seguir para a, já certa, segunda volta.
Mais atrás surgem Henrique Gouveia e Melo (4.º), Luís Marques Mendes (5.º) e Catarina Martins (6.º).
Destaque ainda para Manuel João Vieira que aparece, na sondagem do ICS/ISCTE/GFK/Pitagórica, à frente de António Filipe.
Números das projecções
António José Seguro
30,8% - 35,2%
André Ventura
19,9% - 24,1%
João Cotrim Figueiredo
16,3% - 20,1%
Henrique Gouveia e Melo
9,2%-12,4%
Luís Marques Mendes
9,1% - 12,3%
Catarina Martins
0,9% - 2,7%
Manuel João Vieira
0,7% - 2,3%
António Filipe
0,4% - 2,0%
Outros candidatos com valores mais baixos