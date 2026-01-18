 DNOTICIAS.PT
Projecção da SIC coloca Seguro e Ventura na 2.ª volta das Eleições Presidenciais

Numas eleições imersas num clima de incerteza, a projecção de resultados do ICS/ISCTE/GFK/Pitagórica, para a SIC, coloca António José Seguro e André Ventura na 2.ª volta das Eleições Presidenciais, marcadas para 8 de Fevereiro.

Ou seja, a projecção à boca das urnas dá uma vitória a António José Seguro, com o pódio a ficar completo com André Ventura, em segundo, e João Cotrim Figueiredo em terceiro, mas ambos ainda com possibilidade de seguir para a, já certa, segunda volta.

Mais atrás surgem Henrique Gouveia e Melo (4.º), Luís Marques Mendes (5.º) e Catarina Martins (6.º).

Destaque ainda para Manuel João Vieira que aparece, na sondagem do ICS/ISCTE/GFK/Pitagórica, à frente de António Filipe.

Números das projecções

António José Seguro

30,8% - 35,2%

André Ventura

19,9% - 24,1%

João Cotrim Figueiredo

16,3% - 20,1%

Henrique Gouveia e Melo

9,2%-12,4%

Luís Marques Mendes

9,1% - 12,3%

Catarina Martins

0,9% - 2,7%

Manuel João Vieira

0,7% - 2,3%

António Filipe

0,4% - 2,0%


Outros candidatos com valores mais baixos

0
