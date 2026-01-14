Sondagens colocam Ventura e Seguro na segunda volta

As duas mais recentes sondagens tornadas públicas ontem apontam para um mesmo desfecho. A mais do que provável segunda volta das eleições presidenciais será disputada por André Ventura e António José Seguro.

Na nona sondagem diária da Pitagórica para TSF/JN, TVI/CNN Portugal, quando questionados sobre quem vai vencer a primeira volta, independentemente da candidatura em que tencionam votar, os inquiridos apontam, empatados, António José Seguro e André Ventura.

António José Seguro tenta travar a euforia sobre a passagem à segunda volta, mas a julgar pelo estudo da Pitagórica, o candidato volta a reforçar a vantagem, subindo para os 23,9%, ou seja, mais 1pp do que no dia anterior.

A seguir e dentro da margem de erro, estão João Cotrim de Figueiredo, que desce ligeiramente para os 20,8%, e está a décimas de André Ventura, que sobe e recolhe 20,5% de intenções de voto.

Henrique Gouveia e Melo também ainda está dentro da margem de erro, mas volta a cair, agora para 15,2%. Também Luís Marques Mendes mantém tendência de queda e regista o seu pior resultado com 13,2%.

Por seu lado, a sondagem da Católica para o Público, RTP e Antena 1 mostra dois na frente - Ventura e Seguro -, em corrida a três, com Cotrim na corrida, e que Mendes e Melo registam maiores quedas e surgem em 4.º lugar.

Se as eleições presidenciais fossem hoje seriam renhidas, com três candidatos na frente separados por poucos pontos. André Ventura e António José Seguro seriam os candidatos que passariam a uma segunda volta, com 24% e 23% dos votos respectivamente. João Cotrim de Figueiredo surge em terceiro lugar, com 19% dos votos, podendo ainda passar à segunda volta, tendo em conta a margem de erro da sondagem. De fora de uma segunda volta ficam Gouveia e Melo e Marques Mendes, ambos empatados com 14%.

Na segunda volta Ventura tem a taxa a maior taxa de rejeição, com apenas 33% dos inquiridos a admitir votar no líder do Chega enquanto 54% admitem votar em Seguro e 48% em Gouveia e Melo. Cotrim de Figueiredo e Marques Mendes não passam dos 45%.