Projecções da TVI/CNN dão vitória a António José Seguro seguido de André Ventura
As primeiras projecções à boca das urnas, elaboradas pela Pitagórica e divulgadas pela TVI e CNN Portugal, dão a vitória a António José Seguro nestas eleições presidenciais.
O candidato apoiado pelo PS consegue entre os 30,8% e os 35,2% dos votos, seguido de André Ventura, alcançando entre os 19,9 e os 24,1% e João Cotrim de Figueiredo, entre os 16,3 e os 20,1%.
Os candidatos Henrique Gouveia e Melo e Luis Marques Mendes ficam mais longe da segunda volta, com as projecções a darem resultados eleitorais entre 9,2 e 12,4% e 9,1 e 12,3%, respectivamente.
Catarina Martins deverá ter entre 0,9 e 2,7% dos votos, Manuel João Vieira entre 0,7 e 2,3% e António Filipe entre os 0,4 e os 2%.
A projecção da abstenção situa-se entre os 40,6 e os 35,6%, conforme já noticiado.