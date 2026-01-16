Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados, às 16h59 desta tarde, para combater um incêndio em mato na Estrada da Ribeira Garcia, no concelho de Câmara de Lobos.

O fogo deflagrou junto a uma residência abandonada e foi combatido com duas viaturas e um total de sete operacionais. A ocorrência ficou resolvida no local, não havendo registo de feridos.

Segundo foi possível apurar, as chamas atingiram um fio de corrente elétrica, o que provocou o corte de energia de aproximadamente 15 habitações.

A Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) encontra-se no local a proceder às devidas reparações.