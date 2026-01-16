Fogo em mato provoca corte de electricidade a 15 casas em Câmara de Lobos
Empresa de Electricidade da Madeira já se encontra no local
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados, às 16h59 desta tarde, para combater um incêndio em mato na Estrada da Ribeira Garcia, no concelho de Câmara de Lobos.
O fogo deflagrou junto a uma residência abandonada e foi combatido com duas viaturas e um total de sete operacionais. A ocorrência ficou resolvida no local, não havendo registo de feridos.
Segundo foi possível apurar, as chamas atingiram um fio de corrente elétrica, o que provocou o corte de energia de aproximadamente 15 habitações.
A Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) encontra-se no local a proceder às devidas reparações.
