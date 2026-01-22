Rede Siga passa a disponibilizar bilhetes direccionados para os turistas

A rede SIGA passa a disponibilizar, a partir de hoje, bilhetes pré-comprados especialmente direccionados para o segmento turístico, que visam fomentar o uso de transportes públicos. Assim, passam a estar disponíveis os bilhetes Diário, Regional Turístico e Aerobus.

Em nota à imprensa, a rede que integra CAM, Horários do Funchal e SIGA Rodoeste, explica que este lançamento surge na sequência da disponibilização, a 4 de Dezembro de 2025, dos bilhetes pré-comprados para adulto e criança, nas modalidades municipal e intermunicipal, ficando assim concluída a oferta de todas as tipologias de títulos de transporte da rede SIGA.

" Estes títulos constituem uma alternativa prática à aquisição de bilhetes a bordo, permitindo um melhor planeamento das deslocações e incentivando a utilização dos transportes públicos", afirma.

O Bilhete Diário é válido por um, dois, três, cinco ou sete dias e permite viagens ilimitadas dentro das zonas adquiridas nos transportes públicos regulares da Região, com excepção do serviço Aerobus. O Bilhete Regional Turístico é o mais aconselhado para quem pretende percorrer toda a ilha, pois permite viagens ilimitadas em toda a Região Autónoma da Madeira, incluindo o serviço Aerobus, durante o período de validade escolhido. Por fim, o Bilhete Pré-comprado Aerobus é válido para uma viagem em qualquer sentido e facilita a ligação entre o aeroporto e os principais pontos de destino.

Todos os títulos são adquiridos antecipadamente e carregados no cartão GIRO bilhete, encontrando-se à venda nos balcões de atendimento dos operadores da rede SIGA e na rede de agentes Payshop aderentes.

"Com a introdução destes novos bilhetes pré-comprados, a rede SIGA reforça o seu compromisso com uma mobilidade mais acessível, integrada e sustentável, contribuindo para melhorar a experiência de deslocação de residentes e turistas, reduzir o tráfego automóvel e promover uma utilização mais eficiente dos transportes públicos na Região Autónoma da Madeira", aponta a nota.