Colômbia-Portugal é o jogo com mais procura por bilhetes no próximo Mundial

O último jogo de Portugal na fase de grupos do Campeonato do Mundo de 2026, contra a Colômbia, em Miami, em 27 de junho, foi a partida com mais procura por bilhetes, anunciou a FIFA.

A FIFA anunciou na quarta-feira que recebeu mais de 500 milhões de pedidos de bilhetes para o Mundial2026, que se realizará no Canadá, nos Estados Unidos e no México, apesar da controvérsia em torno dos elevados preços dos bilhetes.

Os pedidos vieram de todos os 211 países e territórios membros da federação. Além dos três países anfitriões, a procura foi particularmente forte na Alemanha, Inglaterra, Argentina, Brasil, Colômbia, Espanha e Portugal, disse a FIFA, em comunicado.

Além do Colômbia-Portugal, os jogos com procura por bilhetes são o México-Coreia do Sul, em Guadalajara, México, a 18 de junho, e a final, em New Jersey, nos Estados Unidos, a 19 de julho.

Os adeptos tiveram até terça-feira para enviar os pedidos de bilhetes, que serão distribuídos através de um sistema de sorteio. Os resultados não serão anunciados antes de 05 de fevereiro, afirmou a FIFA.

"Sabendo o quanto este torneio significa para as pessoas de todo o mundo, o nosso único pesar é não poder receber todos os adeptos nos estádios", disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A FIFA tem enfrentado críticas pela estratégia de preços para o Mundial2026.

Segundo a organização Football Supporters Europe (FSE), os bilhetes custam cinco vezes mais do que no Mundial2022, no Qatar.

Em resposta às críticas, a FIFA introduziu uma nova categoria de bilhetes com desconto em dezembro, com um preço de 60 dólares (51 euros).

O preço dos bilhetes para os jogos de Portugal no Mundial2026 custam entre 225 e 600 euros, segundo o sítio oficial da competição na Internet.

A FIFA colocou Portugal entre as seleções com os bilhetes mais caros durante a fase de grupos, juntamente com os três países anfitriões e com Argentina, atual detentor do título, Brasil e Inglaterra.

Isto significa que o ingresso mais barato para assistir ao vivo à estreia da seleção portuguesa no Mundial2026, que será em 17 de junho, em Houston, nos Estados Unidos, contra o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental (Jamaica ou Nova Caledónia ou República Democrática do Congo) custa 225 euros (265 dólares).

O valor mantém-se para os restantes dois jogos de Portugal no Grupo K, que serão frente ao Uzbequistão, em 23 de junho, igualmente em Houston, e Colômbia, em 27, em Miami.

Num cenário em que Portugal vença o grupo e chegue à final, um adepto precisa de gastar cerca de seis mil euros para assistir a todos os jogos da equipa das quinas.

O Mundial 2026 terá 16 cidades anfitriãs no Canadá, México e Estados Unidos, com a participação de 48 seleções num total de 104 jogos.

O jogo de abertura será entre México e a África do Sul, em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Portugal integra o Grupo K do Mundial2026, juntamente com Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental (com Jamaica, Nova Caledónia e RD Congo).