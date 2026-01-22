Tempestades de chuva e neve matam nove crianças no Afeganistão

As tempestades, com chuvas torrenciais e fortes nevões, no Afeganistão já provocaram a morte de nove crianças desde quarta-feira, informaram hoje os serviços de emergência e socorro locais deste país da Ásia central, incluindo na capital, Cabul.

Na província de Kandahar (sul), o telhado de um prédio residencial desabou durante uma tempestade acompanhada de fortes chuvas, e matou seis crianças na madrugada de quarta-feira.

No leste do território afegão, a chuva diluviana causou um deslizamento de terras na aldeia de Quraish, província de Nuristan, atingindo uma casa onde três crianças da mesma família morreram e outra criança e uma mulher ficaram feridos.

Noutras zonas, gelo e neve provocaram numerosos acidentes de viação, com feridos.