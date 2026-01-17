Avalanches de neve provocam cinco mortes nos Alpes austríacos

Duas avalanches nos Alpes austríacos provocaram hoje cinco mortos e um ferido grave, segundo um grupo de comunicação da Áustria.

A agência France Press, que cita o grupo audiovisual público austríaco ORF, explica que uma avalanche na região de Pongau, perto de Salzburgo, apanhou um grupo de sete esquiadores, sendo que quatro morreram e um ficou gravemente ferido.

Ao início do dia, outra avalanche soterrou uma mulher que estava a esquiar com o marido.

Na terça-feira, uma criança de 13 anos de nacionalidade checa morreu numa avalanche em Bad Gastein, também nos Alpes austríacos, enquanto esquiava fora da pista com outra criança, na estância de esqui de Sportgastein (no centro do país).

No domingo, uma mulher de 58, morreu também ao ser atingida por uma avalanche em Weerberg, no Tirol (a oeste), também enquanto esquiava.

Também no último fim de semana, seis pessoas morreram soterradas por avalanches em várias estações dos Alpes franceses.