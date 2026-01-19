Pode cair neve esta segunda-feira

Segunda-feira com previsão de baixa de temperatura e possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Madeira, algo que este inverno tem sido pouco assinalável, mas que hoje tem mais uma hipótese de acontecer.

Segundo a previsão meteorológica do IPMA, o dia apresenta-se com períodos de céu muito nublado, ocorrência de aguaceiros fracos, que "serão de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até ao meio da manhã", confirma.

De referir que o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira até ao início da tarde.

No Funchal, especificamente, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, esperam-se ondas de Norte/Noroeste na costa Norte com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 2,5 metros, enquanto na costa Sul as ondas chegam de Oeste/Sudoeste com 1 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar rondará os 18/19º Celsius, enquanto cá fora poderá variar entre os -2º Celsius na zona do Areeiro e na Bica da Cana até aos 18º Celsius. no Lugar de Baixo.