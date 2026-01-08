Euro cai face ao dólar no meio das tensões entre EUA e Europa devido à Gronelândia

O euro caiu ontem e ficou abaixo dos 1,17 dólares, numa altura de tensão entre os EUA e a Europa devido à intenção do Presidente norte-americano, Donald Trump, de controlar a Gronelândia.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1687 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1701 dólares.

O euro caiu hoje pela quinta sessão consecutiva.

O euro também desceu em comparação ao iene, mas avançou relativamente à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1684 dólares.

A intenção do Presidente dos EUA, Donald Trump, de adquirir a Gronelândia, admitindo usar força militar, voltou a provocar tensão diplomática com a Europa.

O interesse de Trump pela Gronelândia remonta ao seu primeiro mandato, quando, em agosto de 2019, confirmou publicamente a intenção de comprar o território, proposta rejeitada de imediato pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, que afirmou que "a Gronelândia não está à venda".

Já no seu segundo mandato, Trump declarou, em dezembro de 2024, que a "propriedade e o controlo" da ilha constituem uma "necessidade absoluta" para a segurança nacional dos Estados Unidos, posição reiterada nos últimos dias pela Casa Branca, que admitiu não excluir o uso das forças armadas e manifestou também disponibilidade para uma compra.

Território autónomo do Reino da Dinamarca, situado entre os oceanos Atlântico e Ártico, a Gronelândia tem cerca de um quarto da sua superfície coberta de gelo, uma população de aproximadamente 56.000 habitantes e recursos minerais estratégicos, incluindo terras raras, cujo valor aumentou com o degelo progressivo do Ártico.

Divisas...................quarta-feira..................terça-feira

Euro/dólar...............1,1687......................1,1701

Euro/libra...............0,86760....................0,86607

Euro/iene.................183,05.....................183,34

Dólar/iene................156,64.....................156,69