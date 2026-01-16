Comercialização do Vinho Madeira em 2025 caiu em quantidade e valor

A comercialização de vinho da Madeira no ano passado "rondou os 3,1 milhões de litros, o que se traduziu em receitas de primeira venda que rondaram os 20,6 milhões de euros", o que "comparativamente a 2024, registou-se uma diminuição de 2,6% em quantidade e 1,2% em valor", segundo dados fornecidos pelo IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM, e divulgados hoje pela Direção Regional da Madeira (DREM).

"No ano em referência, as vendas em território nacional apresentaram uma variação negativa face a 2024, quer em quantidade (-13,8%), quer em valor (-8,7%)", sinaliza. Em 2025, "a comercialização no mercado nacional atingiu os 561,2 mil litros e rendeu um valor aproximado de 5,6 milhões de euros, dos quais 468,2 mil litros e 4,6 milhões de euros foram de vendas efectuadas na Região Autónoma da Madeira", destaca a DREM.

"As exportações para os países da União Europeia rondaram os 1,6 milhões de litros, gerando uma valorização de 7,3 milhões de euros, o que representou variações homólogas positivas de 4,8% em quantidade e 6,8% em valor. Por sua vez, as exportações para os Países Terceiros ficaram-se pelos 904,1 mil litros, produzindo uma receita de 7,7 milhões de euros e traduzindo uma diminuição de 6,6% em quantidade e 2,5% em valor".

Mais, realça a DREM, "nos países da União Europeia (UE), destaque para o aumento das vendas para o mercado francês - que continua a ser o mercado mais importante a nível global - com variações homólogas positivas de 5,9% e 14,2% em quantidade e valor, respetivamente. No segundo mercado mais importante da UE, a Alemanha, verificou-se uma quebra em valor (-6,4%), mas um aumento em quantidade (+0,6%). Na Bélgica, o terceiro mercado mais relevante da UE, verificou-se um crescimento de 21,0% em quantidade e 7,3% em valor".

Já no mercado extracomunitário, surpreendentemente ou não (já que quem paga as tarifas imposta pelo presidente dos EUA são os americanos) "os Estados Unidos da América, continuam, nesse conjunto de países, como o destino mais importante para o Vinho Madeira, tendo observado uma quebra de 0,8% e 4,5% em quantidade e valor, respetivamente", valor e quantidades reduzidas face ao temor que foi lançado nos primeiros meses do ano passado. Aliás, "no Reino Unido, observou-se um decréscimo de 1,1% em quantidade, mas um aumento de 9,8% em valor" e "no Japão houve uma quebra em quantidade (-7,1%) e em valor (-4,7%)", dois mercados que revelaram comportamento mais modesto.

"Do total comercializado, 77,3% correspondeu a vinho engarrafado, vendido em média a 7,88 euros/litro (7,84 euros/litro no ano de 2024)", enquanto que "o restante vinho foi vendido a granel a um preço médio de 2,84 euros/litro (+0,02 euros/litro que em 2024)".

Por fim, na análise trimestral que faltava, ou seja reduzindo ao 4.º trimestre de 2025 (período das Festas de Natal), "observa-se que a quantidade de vinho da Madeira comercializada foi de 900,5 mil litros, gerando aproximadamente 6,1 milhões de euros de receitas de primeira venda. Comparativamente ao mesmo período de 2024, constata-se que tanto a quantidade comercializada como o valor de primeira venda apresentam variações homólogas negativas de 6,3% e 4,4%, respetivamente", conclui.