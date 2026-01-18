Concurso MachiFoto-Manuel Nicolau junta duas iniciativas

Os Concursos de Fotografia Manuel Nicolau, que teria este ano a sua 4.ª edição, e MachiFoto, que teria a 8.ª edição, fundiram-se em apenas um concurso que passa a chamar-se "Concurso MachiFoto-Manuel Nicolau", que este ano terá assim a sua primeira edição. A fusão surge de uma sugestão do presidente da Junta de Freguesia de Machico, Pedro Viveiros e do desejo do Grupo de Teatro de Machico, que "decidiram, e de forma exemplar para outras ideias culturais, unir os seus" dois eventos.

"Está assim aberto o Concurso de fotografia MachiFoto-Manuel Nicolau, cujo tema é "Pelos Caminhos da Minha Vida", um tema que espicaça a reflexão", refere a organização, que lança "o desafio que é tão simples" como "enviar 2 fotos por cada concorrente, do tema pedido, para [email protected] até o dia 22 de Março (domingo), acompanhadas da ficha de inscrição que está disponível no Facebook do Grupo de Teatro de Machico, bem como o regulamento".

Continuando, "a apresentação das fotos a concurso, e respetiva entrega de prémios (Melhor Foto Global, Melhor Foto da Madeira, Melhor Foto de Machico), será no dia 28 de Março, onde todas as fotos serão projetadas, com banda sonora, no ecrã da sala de cinema, pelas 21h00 no Fórum Machico, onde deverão estar presentes todos os participantes".

O concurso "tem como objetivo sensibilizar, sobretudo os jovens, para a imagem enquanto criação artística, mas também para a reflexão e compreensão dos mais variados fenómenos que rodeiam o ser humano na sua relação com os outros, com o meio social e com a natureza. O concurso pretende ser, formalmente, uma iniciação na arte da comunicação pela imagem, onde cada concorrente é desafiado para ter um olhar cada vez mais sensível, na sua relação com o universo", explica.

E continua: "E porque as imagens são decisivamente o meio privilegiado na comunicação entre as pessoas, como podemos constatar nas redes sociais, mostrando o que os seus telemóveis são capazes… em boa verdade, podemos aproveitar essas dinâmicas, quantas vezes cultivadas por uma egolatria sem sentido social, e canalizá-las para a formação dos jovens, dos cidadãos, quer na construção de valores necessários, ao mundo que nos rodeia. É assim imperativo fazer com que eles deem um entendimento mais humano e artístico a toda essa comunicação."

"Acreditamos que os jovens possam também desenvolver a sua sensibilidade para outros voos, nomeadamente na produção de curtas e mesmo de longas-metragens de que a Madeira já vai tendo alguma representação com novos artistas nesta área", almeja em seu nome. "Digamos que o concurso MachiFoto-Manuel Nicolau pretende ser também a iniciação de um percurso no audiovisual que estimule para o MachiCurtas (concurso/festival de curtas-metragens), onde já são apresentadas produções de jovens madeirenses, e posteriormente às longas-metragens, onde já foram apresentados vários trabalhos de realizadores madeirenses com muito sucesso no CineMachico", recorda.

Assim, "esta trilogia de projetos de comunicação baseados na imagem, pretende ser um processo evolutivo que estimula os concorrentes para a experimentação, numa área que o país em geral, e a Região em particular, deveriam sempre apoiar", acredita.

Conclui-se com o menos importante: "Os prémios são respetivamente de 300€00, 200€00 e 100€00 para os 3 classificados, que serão escolhidos por um júri composto pelos professores, Filipe Mendonça, Ricardo Caldeira e Rui Camacho."