Duas escolas da Madeira participam no concurso ‘Dá Mais Gosto ir à Escola’

A Escola Missão Continente iniciou a segunda fase do concurso ‘Dá Mais Gosto ir à Escola’, que visa requalificar espaços escolares e promover hábitos saudáveis e sustentáveis. A iniciativa distribui mais de 100 mil euros pelas nove escolas vencedoras.

Até 28 de Fevereiro de 2026, os clientes Continente podem votar nos seus projetos preferidos através da App Cartão Continente. Estão a concurso 230 projetos de escolas públicas do pré-escolar e 1.º ciclo, incluindo duas escolas da Região Autónoma da Madeira, com ideias para melhorar recreios, cantinas, hortas e outros espaços de aprendizagem.

Cada cliente acumula votos conforme o valor das compras — um voto por cada 20 euros em compras — e pode ganhar votos extra ao adquirir produtos de marcas parceiras como Clementoni, Marshmallow, Oxford e UHU. A votação dos clientes conta 40% na avaliação final, sendo os restantes 60% atribuídos a um júri composto pela Missão Continente e entidades parceiras.

Os resultados serão conhecidos em março de 2026, com implementação dos projetos entre maio e setembro. A iniciativa pretende envolver as comunidades locais, permitindo que os clientes influenciem diretamente a escolha das escolas vencedoras, reforçando o compromisso da Missão Continente com a educação para a saúde e a alimentação responsável.