Aberto concurso para explorar 10 quiosques na Marina do Funchal

Tal como o DIÁRIO noticiou em Dezembro último, foi aberto o procedimento para a atribuição de 10 quiosques na Marina do Funchal, anunciou esta terça-feira, 13 de Janeiro, a Marina Blu, Lda., subconcessionária da Zona Comercial da infra-estrutura.

Em causa está a atribuição do direito de ocupação e utilização, em regime de uso privativo, de quiosques destinados às actividades de animação marítimo-turística, integrados na Zona Comercial da Marina do Funchal, em domínio público portuário.

O processo decorre até 30 de Janeiro e destina-se a todas as entidades interessadas.

A adjudicação será efectuada exclusivamente com base no critério do valor mais elevado da contrapartida financeira mensal proposta, desde que cumpridos integralmente os requisitos mínimos de admissão.

Toda a informação detalhada, incluindo requisitos, condições de participação e documentação necessária, pode ser consultada em www.marinablufunchal.com.