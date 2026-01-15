Mercado dos Lavradores acolhe concurso regional de cocktails

A Associação Barmen da Madeira organiza, na próxima sexta-feira, dia 23, o Concurso Regional de Cocktails Madeira 2026, que terá lugar no Mercado dos Lavradores, no Funchal, com início marcado para as 11 horas.

O certame contará com a participação de vários barmen da Região, cujo principal objectivo é seleccionar os oito melhores profissionais que irão representar a Madeira no Concurso Nacional, que este ano se realiza precisamente em solo insular, a 22 de Março.

O evento será aberto gratuitamente ao público em geral.

Todos os cocktails apresentados deverão ter como base obrigatória o vinho e o rum da Madeira, valorizando a produção regional.

O vencedor do concurso nacional terá a oportunidade de representar Portugal no Campeonato Mundial de Cocktails, que este ano se realiza em Outubro, em Macau.