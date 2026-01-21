Maria Luís Albuquerque destaca "progressos extraordinários" de Portugal

A comissária europeia Maria Luís Albuquerque destacou hoje os "progressos extraordinários" feitos por Portugal desde que aderiu à União Europeia e pediu que se projecte agora o futuro com "muita ambição e coragem".

Em declarações aos jornalistas no dia em que se realiza no Parlamento Europeu uma sessão comemorativa dos 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), Maria Luís Albuquerque salientou que a data é importante para refletir "sobre aquilo que foram os últimos 40 anos".

"Aquilo que Portugal avançou, os progressos extraordinários que o nosso país fez, é hoje muito diferente do que era há 40 anos. Temos hoje um país mais próspero, mais competitivo, mais coeso, temos melhores condições para garantir aos portugueses melhores condições sociais, melhores empregos", afirmou.

A comissária europeia para os Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos afirmou ainda que Portugal continua "muito empenhado na Europa" e defendeu que o país "é muito importante para a Europa", tal como "a Europa é também muito importante para Portugal".

"Lembramos também que este projeto da União Europeia (UE) é um projeto que, essencialmente, começou como um projeto de paz e prosperidade e hoje, mais do que nunca, é importante que continuemos a refletir esses valores", disse.

Maria Luís Albuquerque frisou que, nas últimas quatro décadas, "muito aconteceu, foram tomadas muitas decisões políticas corajosas, nem sempre consensuais, frequentemente difíceis", que permitiram que a UE criasse um mercado interno e uma moeda única.

"Esses passos decisivos marcaram evoluções significativas para a Europa e demonstraram, uma após outra vez, que quando estamos perante grandes desafios, avançamos em conjunto", disse.

A comissária referiu, contudo, que, "mais do que assinalar os 40 anos que passaram", hoje é também um momento para "olhar para o futuro com esperança, ambição" e pensar como é que o projeto europeu pode "continuar a avançar" para defender o "património comum", os valores, "modo de vida" e modelo social, e para conseguir "superar os desafios" que existem hoje e que "seguramente serão colocados no futuro".

"A Europa continua a ser um projeto de futuro, é um extraordinário projeto voluntário de um conjunto de países para gerirem a sua vida e os desafios em conjunto, preservando o que são as identidades nacionais", disse.

Para Maria Luís Albuquerque, a prova do sucesso do projeto europeu vê-se no facto de haver "vários países europeus que querem aderir à UE e que continuam a ver a União como um espaço de segurança, de confiança e de esperança para o futuro".

"Portanto, estes 40 anos em que refletimos sobre o passado devem também ser um momento para projetarmos o futuro e projetamos esse futuro com ambição, muita ambição e coragem, porque os tempos não são hoje muito fáceis e seguramente o futuro também nos trará outros desafios", disse.