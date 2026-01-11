Maria Alejandra Rodriguez recebida por Sancho Gomes

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, recebe, em audiência, a filha do luso-venzuelano, detido na Venezuela, Juan Francisco Rodriguez dos Ramos, hoje, pelas 15h30, no Palácio do Governo.

Esta audiência surge após Maria Alejandra ter entregue, na passada sexta-feira, uma carta solicitando atenção diplomática e protecção consular do Estado Português, mas não ter sido recebida por Sancho Gomes, que se encontrava "em serviço externo".

Mas há mais neste dia:

11h30: Miguel Albuquerque estará na cerimónia de abertura do novo espaço comercial ‘Ferreira’s Design Space’, no Caminho de Santo António, Funchal;

12h00: Cerimónia de entrega de viaturas operacionais à PSP e à GNR, em Santa Cruz;

15h00: São Roque recebe o 1.º de Maio, do Campeonato Nacional da I Divisão de ténis de mesa masculino, no Pavilhão do São Roque;

18h00: Ciclo cultural 'Revisitando a obra do Pe. Martins Júnior' - Apreciação do livro 'Vidas (Des)conhecidas: Padre Martins Júnior', da autoria de Cristina Carvalho e Rafaela Rodrigues, editado pela CADMUS, na Biblioteca Municipal de Machico Francisco Álvares de Nóbrega (Praça do Fórum);

18h15: Comissão de Apoio Regional da Candidatura de António Filipe à Presidência da República realiza encontro com dirigentes e activistas sindicais, na Rua João de Deus.

Principais acontecimentos registados no dia 12 de Janeiro:

1616 - Francisco Caldeira Castelo Branco funda a cidade de Belém, atual capital do Estado de Pará, no Brasil.

1665 - Morre, com 63 anos, o matemático e cientista francês Pierre de Fermat, que estabeleceu os princípios do cálculo diferencial e do cálculo de probabilidades.

1837 - A Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho, altera a designação para Escola do Exército.

1915 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos rejeita a proposta de uma emenda constitucional que iria conceder o direito de voto às mulheres.

1932 - É eleita a democrata norte-americana Hattie Ophelia Wyatt, Hattie Caraway, a primeira mulher a entrar no Senado dos Estados Unidos da América.

1945 - II Guerra Mundial. As forças alemãs batem em retirada na batalha de Bulge, Bélgica.

1959 - O general Humberto Delgado, candidato da oposição democrática às presidenciais de 1958, pede asilo político na Embaixada do Brasil, em Lisboa.

1969 - É lançado, nos Estados Unidos, o álbum de estreia dos Led Zeppelin, banda britânica de rock. O álbum intitulado "Led Zeppelin" foi gravado em outubro de 1968 no Olympic Studios, em Londres.

1970 - Rendição dos separatistas do Biafra, pondo fim à guerra civil na Nigéria que se prolongava há 32 meses.

1972 - Guerra Colonial. O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) estende a luta armada ao distrito de Cunene.

1976 - Morre, aos 85 anos, a escritora britânica Agatha Mary Clarissa Christie, Agatha Christie, criadora do inspetor Hercule Poirot e de Miss Jane Marple.

1978 - O Presidente dos Estados Unidos, James Carter, acusa a União Soviética (URSS) de interferência no conflito entre a Somália e a Etiópia.

1980 - Morre, com 77 anos, o maestro e compositor Frederico de Freitas.

1988 - O governo autónomo basco e os seis partidos regionais - exceto o Batasuna, braço político da ETA -- assinam uma carta contra a violência da organização terrorista.

1989 - Morre, com 91 anos, David José da Silva Ferreira, cofundador do grupo Seara Nova, autor da "História Política da I República".

1990 - A Frente de Salvação Nacional da Roménia ilegaliza o Partido Comunista.

- Morre, com 73 anos, o escritor e biólogo Orlando Mendes, presidente da Associação dos Escritores Moçambicanos.

- Morre, com 70 anos, Lawrence J. Peter, professor canadiano, autor de "O Princípio de Peter" (1969).

1996 - O Prémio Valmor é atribuído ao complexo das Amoreiras, em Lisboa, projeto do arquiteto Tomás Taveira.

- Chegada do 1.º contingente russo da força multinacional de paz na Bósnia a Tuzla, onde está o quartel-general das tropas norte-americanas, para o início da 1.ª missão militar conjunta entre russos e norte-americanos desde o fim da II Guerra Mundial e da 1.ª missão da Rússia em colaboração com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1998 - A convenção assinada em Paris, França, no âmbito do Conselho da Europa, pelo embaixador Álvaro Guerra e pelo investigador Daniel Serrão, em representação do Estado português, proíbe a possibilidade de se legislar em Portugal de forma a permitir a clonagem humana.

2003 - Morre, com 53 anos, o cantor britânico Maurice Gibb, cofundador com os irmãos Barry e Robin da banda pop-rock anglo-australiana Bee Gees.

2005 - O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, o projeto de Constituição Europeia, que pretende ser o "pontapé de saída" para a ratificação do texto nos 25 Estados-membros.

2006 - Austrália e Timor-Leste assinam, em Sydney, Austrália, um acordo para a partilha das receitas da exploração de petróleo no Mar de Timor.

- Morre, com 80 anos, Maria José Salavisa, arquiteta, pioneira do design de interiores em Portugal.

2007 - É detida em Madrid a antiga Presidente argentina Maria Estela Martinez, um dia depois de um juiz de Buenos Aires ter emitido um mandado de captura internacional contra a viúva do general Juan Péron, por alegado envolvimento no desaparecimento de um sindicalista durante o seu mandato, há 30 anos.

- Morre, com 69 anos, Alice Coltrane, compositora e pianista de jazz norte-americana, viúva do saxofonista John Coltrane (1926-1967).

2009 - O futebolista português Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United, é eleito o melhor jogador do Mundo de 2008 pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), na Gala do organismo, em Zurique, Suíça. Ronaldo é o segundo português a ganhar o troféu, depois de Luís Figo, em 2001.

- Morre, com 84 anos, Albino Friaça Cardoso, antigo futebolista brasileiro, autor do único golo brasileiro na histórica derrota por 2-1 frente ao Uruguai, no jogo decisivo do Mundial do Brasil de 1950.

- Morre, com 74 anos, Claude Berel Langmann, Claude Berri, cineasta francês, produtor de "Tess", de Roman Polanski, e "A rainha Margot", de Patrice Chéreau.

- Morre, com 96 anos, Arne Dekke Eide Næss, filósofo e ecologista norueguês, fundador da corrente conhecida como "Ecologia profunda".

2010 - Um sismo de magnitude 7,0 na escala de Richter, no Haiti, faz cerca de 170 mil mortos e um milhão de desalojados.

- O Instituto Português de Oncologia do Porto realiza uma intervenção cirúrgica com aplicação de "um método inovador no tratamento do cancro", a radioterapia intraoperatória.

- Morre, com 63 anos, o filósofo francês Daniel Bensaïd, teórico e militante do movimento trotskista. Foi um dos fundadores da Liga Comunista Revolucionária, após o movimento de Maio 68 no qual participou ativamente.

2011 - O governo de união do Líbano cai com a demissão dos ministros do movimento xiita libanês Hezbollah e aliados em protesto contra um tribunal apoiado pela Nações Unidas (ONU) para investigar o assassínio do antigo primeiro-ministro Rafic Hariri.

2012 - O Parlamento da Bósnia-Herzegovina empossa o economista croata Vjekoslav Bevanda no cargo de primeiro-ministro, após 15 meses de crise política que se prolongava desde as legislativas de outubro de 2010.

- A televisão digital terrestre (TDT) arranca com o desligamento do emissor analógico de televisão de Palmela.

2015 - O presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, apresenta formalmente o pedido de demissão do cargo ocupado desde março de 1978, depois da eleição do novo líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque.

- O regime cubano conclui a libertação "humanitária" de 53 presos que figuravam numa lista entregue por Washington, que designava estes detidos como prisioneiros políticos, no âmbito do processo de normalização das relações entre Havana e os EUA.

- O futebolista português Cristiano Ronaldo conquista pela terceira vez a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista francesa France Football e Federação Internacional de Futebol (FIFA) ao melhor jogador do ano.

2016 - Morre, com 75 anos, Pedro Coelho, fundador e militante do Partido Socialista (PS), deputado à Assembleia Constituinte em 1975.

2017 - Morre, com 89 anos, William Peter Blatty, escritor norte-americano, autor da novela "O Exorcista" publicada em 1971 e posteriormente adaptada ao cinema.

2018 - O ministro das Finanças português, Mário Centeno, assume a presidência do Eurogrupo numa cerimónia na Embaixada de Portugal em Paris, França.

2020 - Morre, com 40 anos, Paulo Gonçalves, piloto de motos, campeão mundial de ralis "cross-country" em 2013 e segundo na edição de 2015 do rali Dakar, na sequência de uma queda durante a sétima etapa do Rali Dakar, na Arábia Saudita.

- Morre, com 75 anos, Roger Vernon Scruton, filósofo conservador britânico, conselheiro governamental, distinguido pelo contributo que deu ao Reino Unido nas áreas da filosofia, ensino e educação pública.

2021 - O primeiro-ministro, António Costa, assina o despacho que determina o pagamento "urgente" de uma indemnização aos familiares do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, morto no aeroporto de Lisboa, sendo o valor o fixado pela Provedora de Justiça.

- O Sporting de Braga conquista pela primeira vez a Taça de Portugal feminina de futebol, correspondente à época 2019/2020, ao bater na final o Benfica por 3-1, no Estádio Municipal de Aveiro.

2022 - O pedido de extradição do ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro, transmitido por via diplomática, é recebido pelas autoridades sul-africanas. Rendeiro, localizado e detido em Durban no âmbito de mandado internacional de detenção, foi inicialmente presente no tribunal de Verulam, ficando detido numa das maiores prisões do país, depois de rejeitar a libertação mediante caução. João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam a sua extradição para cumprir pena de prisão em Portugal.

2023 - A justiça espanhola retira a acusação de crime de sedição ao ex-presidente do governo catalão Carles Puigdemont, protagonista da tentativa de independência de 2017, deixando-o num "contexto próximo ao da despenalização", segundo o Tribunal Supremo espanhol.

- O socialista Miguel Reis, detido no âmbito da Operação Vórtex devido a suspeitas de corrupção envolvendo interesses imobiliários, renuncia ao seu mandato como presidente da Câmara de Espinho. Maria Manuel Cruz assume a presidência do município.

- A surfista Francisca Veselko conquista o título mundial de surf para juniores, em San Diego, nos Estados Unidos, batendo na final a norte-americana Sawyer Lindblad.

- Morre, com 54 anos, Lisa Marie Presley, cantora norte-americana, filha única do cantor e ator Elvis Presley (1935-1977).

Este é o décimo segundo dia do ano. Faltam 354 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "A vida não é um problema que possa resolver-se dividindo a luz pela escuridão ou os dias pelas noites, mas sim uma viagem imprevisível entre lugares que não existem". Stig Dagerman (1923-54), escritor sueco.