"Miguel Albuquerque deixou o Luís trabalhar e deu nisto", diz Paulo Cafôfo
O Governo da República "atacou a autonomia", afirmou Paulo Cafôfo que não tem dúvidas de que o novo modelo de subsídio de mobilidade ficou pior. Uma alteração que contrariou o que Miguel Albuquerque tinha dito que "ninguém aceitaria isto".
No entanto, o presidente do governo Regional reconheceu que "nem sequer falou com o primeiro-ministro e limitou-se a esperar".
"Deixaram o Luís trabalhar, ele trabalhou e deu nisto", afirmou o líder parlamentar do PS.
Numa intervenção, considerou que a proposta PSD/CDS não garante que os madeirenses paguem apenas o valor das viagens e lembra que foram estes partidos que criaram o problema.
O PS vai propor, na especialidade, que os madeirenses paguem, apenas, a sua parte e que se mantenha o tecto de 400 euros para as viagens 'one way'.