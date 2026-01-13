Portugal avisa UE que esquecer regiões ultraperiféricas como Gronelândia "tem um preço"

O ministro dos Negócios Estrangeiros português advertiu hoje a União Europeia (UE) que esquecer as regiões ultraperiféricas, como Madeira e Açores, "tem um preço no futuro", atribuindo as tensões sobre a Gronelândia à "menor atenção" àquele território autónomo dinamarquês.

"A Gronelândia está fora da União Europeia há bastante tempo, mas talvez tenha sido algum olvido e menor atenção que se deu a esse território que explique algumas das tensões a que assistimos hoje", considerou hoje Paulo Rangel, intervindo no encerramento de um debate no parlamento português sobre o programa da Comissão Europeia para este ano, com a presença da comissária europeia Maria Luís Albuquerque.

Para o chefe da diplomacia portuguesa, a "não atenção às regiões ultraperiféricas tem um preço que se paga no futuro".

A Gronelândia, território autónomo do Reino da Dinamarca, tem sido cobiçada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que já declarou que iria tomar posse da vasta ilha ártica, com uma localização estratégica e recursos minerais significativos, "de uma forma ou de outra".

Rangel defendeu que "uma União Europeia que se quer como espaço geopolítico não pode deixar de considerar as regiões ultraperiféricas", deixando críticas ao próximo orçamento de longo prazo (quadro financeiro plurianual 2028-2034).

"É um contrassenso que a Comissão (Europeia), na sua proposta, esqueça as regiões ultraperiféricas quando justamente diz que quer ser geopolítica", afirmou.

As regiões ultraperiféricas, prosseguiu, "são territórios europeus e em que a União Europeia tem um papel".

Se Bruxelas, "pela sua distância, pela sua especificidade, tende a porventura, sem nenhuma intenção negativa, não lhes dar o relevo que eles têm, evidentemente que vai haver um momento em que eles se tornam críticos para a União, mas a União já não dispõe de instrumentos para voltar atrás e emendar erros do passado", considerou o chefe da diplomacia portuguesa.

Sobre o programa da Comissão para este ano, com o lema "A Hora da Independência da Europa", Rangel destacou o "grande compromisso com o alargamento" e considerou que "as soluções para a paz" ou "imperativos geoestratégicos" podem ditar o aceleramento de processos de adesão.

"Significa isto uma recusa do mérito? Não", disse, antes de sublinhar que todos os alargamentos da história da União Europeia foram geopolíticos.

O ministro apontou também "muitas ameaças externas" à democracia e o Estado de Direito, como "ameaças híbridas, ameaças de desinformação, ameaças de ingerência direta nos processos democráticos, designadamente em processos eleitorais", assinalando igualmente "a centralidade" que este tema tem no programa da Comissão para este ano.

Rangel enalteceu ainda a aprovação do acordo UE-Mercosul, que será assinado no próximo sábado no Paraguai, após 25 anos de negociações, e que abrange 700 milhões de cidadãos da Europa e da América do Sul.

Para o futuro, sugeriu "uma nova geração de acordos que têm de ser concluídos rapidamente e até eventualmente, com maior simplicidade e nem sempre com os requisitos do passado", nomeadamente com o México, Indonésia ou Índia.

"Se nós formos capazes de fazer uma rede mundial de acordos de comércio, poderemos contrariar a tendência protecionista e criarmos condições para um melhor crescimento europeu e, obviamente, também dos mercados que connosco estão dispostos a fazer este tipo de acordos", afirmou.

Rangel referiu que o contexto internacional é hoje "mais volátil e mais imprevisível" e a Europa enfrenta desafios de "uma magnitude sem precedentes", como na Ucrânia, Gaza, Venezuela ou a "situação gravíssima" no Irão.

Mas, salientou, a Europa também tem de responder a questões estruturais, como as migrações, a reindustrialização, a remoção de barreiras ao mercado interno ou a inovação.