Primeiro bebé do Imaculado Coração de Maria recebe voucher no valor de 200 euros

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria procedeu esta terça-feira, 20 de Janeiro, à entrega do primeiro voucher do Kit do Bebé do Imaculado referente a 2026, no valor de 200 euros.

Em nota emitida, a instituição destaca que a medida, criada em 2022, passa agora a duplicar o valor anteriormente atribuído, num sinal claro de valorização das políticas de proximidade e do investimento no futuro da freguesia.

O reforço do Kit do Bebé resulta de um compromisso assumido em campanha eleitoral e foi formalmente aprovado na reunião do executivo realizada a 7 de Novembro, concretizando uma medida inscrita no programa Funchal Sempre Melhor.

Desde a criação deste apoio, em 2022, a Junta de Freguesia atribuiu quase quatro dezenas de vouchers.

A entrega do kit assinala um percurso de governação local marcado pela coerência entre o que é prometido e o que é executado, sempre com enfoque no apoio direto às famílias e na resposta às novas realidades demográficas. Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria

O voucher do Kit do Bebé tem carácter universal, destinando-se a todos os recém-nascidos cujos progenitores residam na freguesia do Imaculado Coração de Maria há mais de um ano e visa apoiar a aquisição de bens essenciais aos primeiros meses de vida do bebé.

Nádia Sousa foi a primeira beneficiária do Kit do Bebé do Imaculado em 2026, tendo recebido o voucher das mãos do presidente da Junta, Pedro Araújo.

O voucher pode ser utilizado em farmácias aderentes ao programa Kit do Bebé, nomeadamente a Farmácia Botica Inglesa, a Farmácia Central e a Farmácia Luso Britânica, ou noutras que venham a associar-se.

O reforço do valor do Kit do Bebé integra-se no eixo estratégico Imaculado +Social, que orienta a acção da Junta no reforço das políticas de solidariedade, apoio às famílias e melhoria das condições de vida na freguesia.