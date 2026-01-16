Educação e tecnologia são a chave do futuro

“A educação é a pedra angular do desenvolvimento social e económico.” A convicção foi deixada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na cerimónia de distinção dos melhores alunos da Escola Básica e Secundária de Machico, onde apontou o estabelecimento de ensino como um exemplo do modelo educativo que a Região pretende consolidar.

Na sua intervenção, Miguel Albuquerque defendeu uma aposta clara numa educação de excelência, sublinhando que a qualidade do ensino resulta da conjugação de vários factores. “Nada disto é possível sem professores motivados, funcionários dedicados e famílias alinhadas com os objectivos da comunidade autónoma da Madeira”, afirmou, destacando o papel central da escola na coesão social e no futuro colectivo.

O governante enquadrou a educação no actual contexto de transição tecnológica, marcado por uma revolução digital acelerada que está a alterar profundamente os processos produtivos. Segundo Miguel Albuquerque, o valor acrescentado das economias deixou de assentar na produção tradicional e passou a residir, sobretudo, na capacidade cognitiva, na análise e nas competências dos recursos humanos.

Nesse sentido, considerou essencial a aposta continuada em educação e tecnologia como forma de captar valor e reduzir as desvantagens competitivas associadas à condição periférica da Região. “Hoje é possível criar riqueza sem depender do transporte de carga ou da mobilidade física”, sublinhou.

O presidente do Governo Regional referiu ainda o crescimento do sector tecnológico na Madeira, apontando a existência de mais de 500 empresas tecnológicas activas. Como exemplo, destacou a DataMakers, empresa regional responsável pelo desenvolvimento do robô Semilha, ilustrando a capacidade de inovação instalada na Região.

Miguel Albuquerque contrapôs os modelos tradicionais de competitividade, baseados apenas no preço, à inovação tecnológica e à capacidade de gerar conhecimento, defendendo que é nesta área que reside o verdadeiro valor acrescentado das empresas locais.

O discurso incluiu também uma valorização da formação integral dos alunos, com referência ao papel das artes, da música e das humanidades na promoção da criatividade e da interacção social. O governante salientou a presença de jovens músicos na cerimónia, considerando a educação artística uma linguagem universal e um contributo relevante para a ligação da escola à comunidade e ao calendário turístico regional.

A terminar, Miguel Albuquerque reforçou a necessidade de manter o investimento público em educação e desenvolvimento tecnológico, lembrando que os impostos devem traduzir-se em oportunidades para as novas gerações. Agradeceu o trabalho desenvolvido pela escola e deixou um incentivo claro para que a comunidade educativa prossiga o caminho adoptado.