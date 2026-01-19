Governo retira Mário Centeno da 'corrida' à vice-presidência do BCE

O Governo português retirou hoje a candidatura do ex-governador do Banco de Portugal e antigo ministro Mário Centeno à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE), numa segunda ronda de votações na reunião do Eurogrupo em Bruxelas.

A informação foi avançada à agência Lusa por fontes europeias conhecedoras das votações, que decorrem hoje à porta fechada na reunião dos ministros das Finanças do euro, em Bruxelas, indicando que Portugal e Letónia retiraram, respetivamente, as candidaturas de Mário Centeno e do governador do banco central letão, Martins Kazaks, num esforço para consenso e que tem levado à retirada dos menos votados.

Na ronda anterior -- a primeira, que durou cerca de uma hora -- haviam sido retiradas as candidaturas do antigo ministro das Finanças da Lituânia, Rimantas Sadzius, e do governador do banco central da Estónia, Madis Müller.

Continuam agora, na terceira ronda, a ser disputadas as candidaturas do banco central da Finlândia e ex-comissário europeu para Assuntos Económicos e Monetários, Olli Rehn, e do governador do banco central da Croácia, Boris Vujcic.

O Eurogrupo vota hoje, na capital belga, a sucessão na vice-presidência do BCE, para substituir Luis de Guindos, que sai no final de maio.