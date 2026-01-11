Aviso laranja para grupo Ocidental dos Açores e amarelo para Central e Oriental

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que tinha emitido aviso laranja para o grupo Ocidental dos Açores devido à agitação marítima e amarelo para o Central, estendeu hoje este último aviso ao grupo Oriental.

Segundo um comunicado do IPMA, nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), o aviso laranja devido à agitação marítima (ondas de noroeste) vai vigorar das 23:00 de hoje às 11:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira.

Flores e Corvo vão ainda estar sob aviso amarelo por agitação marítima (ondas de noroeste) entre as 19:00 e as 23:00 de hoje e entre as 11:00 e as 14:00 de segunda-feira, e, por vento (direção de oeste, rodando para noroeste), das 17:00 de hoje às 11:00 de segunda-feira.

O IPMA também emitiu aviso amarelo para as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) por agitação marítima (ondas de noroeste) e por vento (direção de oeste, rodando para noroeste) entre as 23:00 de hoje e as 14:00 de segunda-feira.

As ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) vão estar sob aviso amarelo, por agitação marítima (ondas de noroeste), entre as 09:00 e as 16:00 de segunda-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.