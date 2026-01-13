Zelensky pede mais ajuda militar após onda de ataques russos

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu hoje "novos pacotes de ajuda" para Kiev, após a mais recente onda de ataques russos, que fez pelo menos quatro mortos em Kharkiv, no leste do país.

"Os mísseis para os sistemas de defesa aérea são necessários diariamente, especialmente durante o inverno", disse o Presidente ucraniano, antes de sublinhar que "o mundo pode responder a este terror russo com novos pacotes de ajuda para a Ucrânia".

"Esperamos que acelerem a entrega das ajudas já acordadas com os Estados Unidos e a Europa", acrescentou.

Zelensky sublinhou que a Rússia "precisa de compreender que o frio não a ajudará a vencer a guerra".

O chefe de Estado ucraniano afirmou que o "principal alvo do ataque" de hoje foram as instalações de serviços elétricos ucranianos.

Zelensky confirmou ainda a "extensa destruição de infraestruturas residenciais e civis" nas últimas horas devido aos bombardeamentos russos, que atingiram as províncias de Dnipropetrovsk, Jitomir, Zaporijia, Kyev, Odessa, Sumy, Kharkiv e Donetsk.

"Sem qualquer propósito militar, a Rússia lançou mísseis contra uma estação de correios em Korotich, em Kharkiv, matando quatro pessoas", lamentou nas redes sociais, sublinhando que "a situação na região de Kiev não é fácil", uma vez que "centenas de milhares de casas estão atualmente sem eletricidade".

"Como sempre, onde quer que a Rússia tente destruir, os ucranianos apoiam-se mutuamente, e a resiliência interna é o que mais se precisa neste momento", disse Zelensky, insistindo que "cada ataque contra a vida lembra que o apoio à Ucrânia não pode parar".