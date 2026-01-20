Mostra Regional do Mel e da Poncha da Serra de Água com workshops

A X Mostra Regional do Mel e da Poncha da Serra de Água vai acolher, nos próximos dias, três workshops integrados na iniciativa 'Saberes e Sabores para Todos', destinados ao público interessado em artesanato e produtos locais.

O primeiro workshop, intitulado 'Do fio à colmeia: Abelhas de lã', realizou-se, hoje, das 18h30 às 20h30, na Casa do Povo da Serra de Água.

Amanhã, das 19 às 21 horas, decorre o workshop 'Sabonete de Mel e Cera de Abelha', também na Casa do Povo.

Durante o evento, nos dias sábado e domingo, 24 e 25 de Janeiro, terá lugar o workshop 'Aprendendo Artesanato: Pau da Poncha ‘Mexelote’', na Praceta da Serra de Água.

Os interessados em participar devem inscrever-se através das redes sociais da organização, pelo e-mail [email protected] ou pelos contactos telefónicos 291 957 080 / 926 957 553.