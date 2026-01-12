Francis Cardoso dá workshop na Open Dance Madeira

A Open Dance Madeira recebe, no próximo 18 de Janeiro, domingo, o Dance Flavourz Workshop, uma aula especial conduzida pelo coreógrafo e bailarino internacional Francis Cardoso, semifinalista do Britain’s Got Talent e presença regular em diversos programas de televisão.

Directamente do Reino Unido, onde lecciona em várias escolas de dança, em Londres, vem à Madeira para partilhar a sua paixão pela dança através de um workshop que promete energia, diversão e muita diversidade de estilos.

O Dance Flavourz Workshop é uma fusão de várias linguagens de dança, incluindo Salsa, Samba, Merengue, Bachata, ritmos espanhóis, Bollywood, entre outros, proporcionando uma experiência dinâmica e acessível a todos os participantes.

A aula destaca-se pelo seu carácter energético e descontraído, com coreografias variadas, sendo ideal para queimar calorias, melhorar a coordenação e, acima de tudo, divertir-se.

O workshop realiza-se às 11h00, na Open Dance, situada na Rua Latino Coelho, no Funchal. As inscrições encontram-se abertas.