Interrupção temporária da distribuição de água potável no Parque Empresarial
A Madeira Parque Empresariais (MPE) informa, através de um comunicado, que devido a uma ruptura na rede, a distribuição de água potável no Parque Empresarial encontra-se temporariamente interrompida.
A entidade lamenta, além disso, qualquer inconveniente que esta ocorrência possa causar e informar que aguarda a resolução do problema ainda durante a tarde de hoje.
