Luas de Mel de Sonho

Começar a planear uma lua de mel é dar o primeiro passo numa das viagens mais especiais da vida. É o momento de celebrar o amor, criar memórias únicas e viver dias pensados apenas para dois.

Depois de toda a emoção do casamento, nada melhor do que desacelerar, sonhar e descobrir juntos um destino que combine romance, conforto e experiências inesquecíveis. Seja numa praia paradisíaca, numa cidade cheia de história ou num refúgio rodeado pela natureza, a lua de mel é muito mais do que uma viagem — é o início de uma nova etapa, vivida com tempo, carinho e momentos que ficarão para sempre.

Estas são algumas das muitas sugestões que a Intertours tem para si. Boas escolha, boa viagem!

Ásia | Phuket e Dubai

Phuket e Dubai, dois destinos de contrastes que são uma combinação perfeita para quem procura dias de romance.

Partidas: Lisboa

Validade: até Outubro 2026

Duração: 5 noites

Preço: desde 1 349€ por pessoa

Inclui: voo Emirates Lisboa / Dubai / Phuket / Dubai / Lisboa em classe L com bagagem de porão, transferes partilhados de chegada e partida, 1 noite de estadia no hotel Citymax Bur Dubai 3* (só alojamento), 4 noites de estadia com pequeno-almoço no hotel Sunprime Kamala Beach 4* em Phuket, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alterações legais e Seguro de viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, gratificações, taxas turísticas a pagar localmente, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Maldivas | Lua de Mel

Um destino que é sinónimo de luxo natural com uma cor de água inesquecível e atóis que formam desenhos imaginários.

Partidas: Lisboa ou Porto

Validade: até Novembro 2026

Duração: 6 dias

Preço: desde 1 840€ por pessoa

Inclui: voo regular Turkish Airways em classe económica, transferes de chegada e saída em lancha rápida ou hidroavião conforme hotel escolhido, 6 noites de estadia no hotel e regime alimentar escolhido, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alterações legais e Seguro de viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Egito | Essências do Nilo e Hurgada

Partidas: Lisboa ou Porto

Validade: até 25 Dezembro 2026

Duração: 9 noites

Preço: desde 1 990€ por pessoa

Inclui: voo de linha regular em classe económica, estadia com pequeno-almoço no Cairo, Cruzeiro pelo rio Nilo com pensão completa, estadia com meia pensão em Hurgada (bebidas não incluídas), transfers de chegada e partida com assistência em espanhol, visitas e entradas conforme programa com guias locais em espanhol, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alterações legais e Seguro de viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Tanto o preço como a disponibilidade destes programas estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting: 291 208 920 | [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock e @Unsplash