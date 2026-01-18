 DNOTICIAS.PT
Queda de árvores em Santo António da Serra

Três quedas de árvores registadas na madrugada deste domingo, entre as 6 horas e as 7 horas, motivaram a mobilizaram os Bombeiros Municipais de Machico para Santo António da Serra.

As ocorrências obrigaram à intervenção dos operacionais, que procederam ao corte e remoção das árvores da via pública, utilizando um meio e dois bombeiros.

A situação ficou resolvida no local e não há registo de feridos.

