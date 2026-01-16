José Mourinho diz ter equipa motivada para "dar caça" a FC Porto e Sporting

O treinador do Benfica, José Mourinho, reiterou hoje que a sua equipa ainda está motivada para "dar caça" aos adversários acima na I Liga de futebol, concretamente o líder FC Porto e o 'vice' Sporting.

José Mourinho voltou a não falar à comunicação social, após a eliminação na quarta-feira nos quartos de final da Taça de Portugal, diante do FC Porto (1-0), no Estádio do Dragão, e apontou baterias para o que resta da época.

"(...) A tristeza está a transformar-se em motivação, força e energia. Jogámos há dois dias um jogo exigente no norte, voltámos ao sul, regressamos ao norte e vamos jogar contra uma boa equipa. Estamos com tudo, estamos motivados para dar caça, digamos assim, entre aspas, respeitosamente, às duas equipas que estão à nossa frente. Depois do empate em Braga [2-2], voltar às vitórias [fora] no campeonato", disse o treinador, em exclusivo à BTV.

As declarações serviram também para lançar o jogo de sábado (20:30), da 18.ª jornada da Liga de futebol, na qual o Benfica, terceiro classificado no campeonato, a 10 pontos do FC Porto e três do Sporting, visita o Rio Ave, 11.º.

"É uma equipa física, com muita gente excelente, com muita gente forte, com atacantes de qualidade, com gente rápida. É uma equipa que, normalmente, defende com um bloco baixo, com uma linha de cinco, com muita gente compacta, tenta defender bem, depois contra-atacar com perigo", perspetivou o treinador.

A finalizar, José Mourinho disse ser difícil ter uma ideia do tempo de paragem do médio internacional colombiano Richard Ríos, que sofreu uma luxação num ombro no Dragão, mas garantiu que não o terá disponível com Rio Ave, Juventus, na quarta-feira, e Estrela da Amadora (25 de janeiro).