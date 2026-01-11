Gabriel Veron reforça Nacional por empréstimo do FC Porto
Notícia avançada pelo jornal Record
O extremo Gabriel Veron vai reforçar o CD Nacional, até ao final da época, graças a um empréstimo do FC Porto. A notícia está a ser avançada pelo Record, que dá conta de que este empréstimo será feito sem opção de compra.
O brasileiro de 23 anos tem contrato válido com os dragões até 2027, mas esteve emprestado ao clube brasileiro Juventude. Actualmente, encontrava-se a treinar com a equipa B do FC Porto, uma vez que não faz parte das escolhas de Francesco Farioli.