FC Porto renova com treinador Francesco Farioli até 2027/28

O italiano Francesco Farioli vai comandar o FC Porto, líder da I Liga portuguesa de futebol, até 2027/28, ao prolongar por mais uma época o contrato, comunicou hoje o clube à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O FC Porto informa o mercado, os seus associados, adeptos e simpatizantes, bem como o público em geral, que chegou hoje a acordo para a renovação por mais uma época desportiva dos contratos de trabalho com Francesco Farioli como treinador da sua equipa principal de futebol, bem como com a restante equipa técnica, os quais são agora válidos até ao final da época desportiva 2027/28", pode ler-se na nota enviada à CMVM.

O FC Porto revelou ainda que a equipa técnica vai passar a contar com o espanhol Felipe Sánchez, que desempenhava as mesmas funções na Real Sociedad e já tinha acompanhado Francesco Farioli no Karagümrük, no Alanyaspor, no Nice e no Ajax.

Farioli, que tinha contrato até 2026/27, chegou ao cargo no início da época, proveniente do Ajax, com o objetivo de relançar o clube após uma época 2024/25 em que os portistas ficaram aquém das expectativas, com o terceiro lugar na I Liga, no ano de estreia da administração liderada por André Villas-Boas.

A temporada de estreia do italiano ao serviço dos 'dragões' iniciou-se com 16 vitórias e um empate em 17 jornadas (49 pontos, em 51 possíveis) no campeonato, que representam a melhor pontuação ao final da primeira metade em campeonatos a 18 equipas, resultados que terão merecido o voto de confiança da estrutura 'azul e branca'.

"Este é um projeto do FC Porto, a extensão da renovação do contrato de um treinador. É um passo sempre determinante na história do clube e estes passos dão-se quando há convicção no trabalho realizado e não há dúvida de que com os registos obtidos até agora, que são os melhores de sempre do FC Porto", disse André Villas-Boas, em declarações reproduzidas pelos meios do clube.

Atualmente, a equipa portista, que leva apenas quatro golos sofridos na I Liga, lidera a classificação com sete pontos de vantagem para o Sporting, segundo classificado, e 10 para o Benfica, terceiro.

Apesar da eliminação na Taça da Liga diante do Vitória de Guimarães, que venceria a competição, o FC Porto ainda disputa a Taça de Portugal, tendo confronto marcado com o Benfica na próxima quarta-feira, às 20:45, no Estádio do Dragão, a contar para os quartos de final.

Na Liga Europa, a equipa ocupa o oitavo lugar da fase de liga, com 13 pontos em seis jogos, ocupando uma posição de acesso direto aos 'oitavos' da segunda principal prova europeia, numa época que tem sido favorável ao clube em várias frentes.

"É a simbiose perfeita da união do FC Porto com os seus adeptos, que é muito fruto da mensagem do treinador e da convicção com que a transmite, algo que se alastra ao grupo, mas também à massa associativa e que está simbolizada neste próprio espaço de união da cidade. Com o 'mister' Farioli, desde que ele chegou ao FC Porto, houve uma renovação do conceito de união", destacou Villas-Boas.

Após ter iniciado o seu percurso como treinador de guarda-redes, o italiano teve o seu primeiro trabalho enquanto técnico principal no Karagumruk, da Turquia, em 2020/21, antes de se mudar, na época seguinte, para o também turco Alanyaspor, que orientou durante uma temporada e meia.

Em 2023/24, assumiu o comando do Nice, conduzindo a equipa do sul de França ao quinto lugar da Ligue 1 e à qualificação para a Liga Europa, resultados que lhe permitiram 'dar o salto' para o Ajax na época seguinte.

No histórico emblema de Amesterdão, na temporada passada, Farioli conseguiu chegar a uma vantagem de nove pontos para o segundo classificado do campeonato, o PSV Eindhoven, a cinco rondas do fim. Contudo, nesses últimos cinco jogos, o Ajax venceu apenas um, permitindo a ultrapassagem do rival e levando à consequente saída do treinador, antes da sua chegada a Portugal.