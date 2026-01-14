Mais de uma centena de idosos apoiados pela Casa do Povo do Porto Moniz

A Casa do Povo do Porto Moniz, uma das instituições sociais mais antigas da Região, recebeu, esta tarde, a visita da secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

Durante a visita, a governante percorreu as instalações da instituição, onde convivem diariamente cerca de 40 utentes. Fundada em 1973, a Casa do Povo do Porto Moniz é a terceira mais antiga da Região e, desde 2021, está equiparada a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), reforçando a sua missão de proximidade e apoio social no concelho.

Com sede no Sítio da Santa, a instituição desempenha um papel central na dinamização social, cultural e formativa do concelho, intervindo de forma próxima em todas as freguesias. A sua acção é especialmente direccionada à população sénior, através de um conjunto diversificado de respostas e actividades de proximidade.

A Casa do Povo do Porto Moniz é também parceira do Governo Regional na implementação de programas como o PROAGES e o Complemento Regional para Idosos (CRI). Até ao quarto trimestre de 2025, incluindo a prestação extraordinária, estes apoios beneficiaram 111 idosos do concelho.

Merecem igualmente destaque os Centros de Convívio geridos pela instituição nas freguesias do Seixal, Ribeira da Janela e Santa. Estes espaços constituem pilares fundamentais da intervenção social da Casa do Povo, apoiando diariamente cerca de 100 utentes.

O presidente da instituição, Henrique Silva, sublinhou a relevância do trabalho desenvolvido ao longo de mais de cinco décadas ao serviço da população local, reafirmando total disponibilidade para continuar a colaborar com o Governo Regional. "Os nossos Centros de Convívio e toda a estrutura da Casa do Povo estarão sempre ao dispor para colaborar no que for necessário", afirmou, reconhecendo ainda o trabalho de Paula Margarido na defesa das causas sociais, mesmo antes de assumir funções governativas.

Na sua intervenção, a secretária regional deixou uma palavra de reconhecimento a toda a equipa da instituição e destacou a importância histórica do seu percurso. "Quero saudar todos os que contribuem diariamente para o extraordinário trabalho desta Casa do Povo. A sua longevidade é um claro testemunho da dedicação de quem aqui trabalha e da força da nossa população sénior", afirmou.

Dirigindo-se aos utentes, Paula Margarido sublinhou ainda o papel inspirador dos mais velhos para as novas gerações. "Vocês são um exemplo para a juventude de hoje. A herança que nos deixam, feita de esforço, sacrifício e trabalho, é essencial para a comunidade. Por tudo o que deram ao desenvolvimento da Madeira, continuaremos a valorizar o vosso percurso e a caminhar ao vosso lado", acrescentou.

A governante reafirmou o compromisso do Governo Regional com os apoios sociais dirigidos à população sénior, garantindo a continuidade do Complemento Regional para Idosos e o reforço de outras medidas de apoio. "Trata-se de uma questão de justiça social, que visa reconhecer o vosso contributo e assegurar melhores condições de vida", concluiu.

A comitiva integrou ainda a presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, a diretora regional da Cidadania e Assuntos Sociais, Graça Moniz, e o deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, Valter Correia. Todos foram recebidos pelo presidente da instituição, Henrique José Maria Castro Silva.