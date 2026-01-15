 DNOTICIAS.PT
Mundo

Agricultores franceses invadem Ministério em Paris e meia centena são detidos

Foto EPA

Meia centena de agricultores franceses foram hoje detidos após terem invadido um local do Ministério da Agricultura em Paris, no quadro dos protestos contra o acordo entre a União Europeia e o Mercado Comum do Sul (Mercosul).

A polícia informou que os detidos pertencem ao sindicato Confederacão Camponesa e que são acusados de alteração da ordem pública.

O incidente ocorreu ao início da tarde, quando uma centena de pessoas entraram sem autorização na sede do Ministério, no distrito 7 de Paris, bem no centro da capital.

A Confederação acusou o Ministério de uso de resposta desmesurada a uma ação que qualificaram de "pacífica".

Os protestos contra o acordo com o Mercosul mantêm-se em vários pontos de França, apesar de estar previsto que a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, o vá assinar no Paraguai, na próxima semana.

O primeiro-ministro, Sébastién Lecornu, superou hoje duas moções de censura à sua alegada tibieza na luta contra o acordo.

