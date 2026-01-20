Margarido assume compromisso de continuar a criar oportunidades e a qualificar profissionais

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude assumiu, hoje, o compromisso de continuar a criar oportunidades e a qualificar os profissionais para os desafios actuais do mercado laboral. As declarações de Paula Margarido surgem no seguimento da notícia que dá conta de uma queda de 16% do desemprego, na Madeira, em Dezembro.

Desemprego cai 16% na Madeira RAM com descida mais acentuada entre todas as regiões do país, em Dezembro

Numa nota enviada à imprensa, a tutela aponta que "a Região Autónoma da Madeira voltou a destacar-se como a região do país com a maior diminuição homóloga do desemprego registado, consolidando uma tendência positiva no mercado de trabalho regional".

Os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) mostram uma quebra de 16% no número de desempregados face ao mesmo mês do ano anterior, a mais acentuada a nível nacional. No conjunto do país, o desemprego registado também recuou de forma expressiva, com menos 36.242 pessoas inscritas nos centros de emprego em comparação com Dezembro de 2024, o que representa uma descida homóloga de 10,8%.



"Em comparação com Novembro de 2025, o desemprego registado aumentou ligeiramente na Madeira (+2,4%), uma tendência observada na maioria das regiões, com excepção do Norte e do Centro. O Algarve foi a região com o aumento mais expressivo (+15,5%)", indica.

Já "em Dezembro a procura de emprego na Madeira desceu 29,8% face a Novembro, sendo a terceira maior queda do país, atrás do Algarve e dos Açores. Já em termos homólogos (comparando com Dezembro de 2024), a Madeira foi a única região onde a procura aumentou (+3,3%), enquanto o país, no seu conjunto, registou uma redução de 13,7%".

“Registamos com agrado o indicador muito positivo de sermos, uma vez mais, a Região com a maior queda homóloga do desemprego registado", assume Paula Margarido, acrescentando trata-se "do reflexo da dinâmica da nossa economia e da confiança dos empregadores". "Embora os dados, divulgados hoje pelo IEFP, apresentem ainda uma ligeira subida face ao mês anterior, fruto da sazonalidade típica do fim de ano, sublinhamos a importância de manter e reforçar as políticas ativas de emprego para sustentar a trajetória positiva em 2026", termina.

