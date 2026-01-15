Qualificar FP inicia formação gratuita em Técnica Auxiliar de Saúde

A Qualificar FP, entidade formadora certificada, inicia no próximo dia 19 de Janeiro uma nova acção do projecto “Formação Modular Certificada – Ações Capacitar”, destinada a pessoas activas em situação de desemprego residentes na Região Autónoma da Madeira.

A formação é gratuita e decorre nas instalações da entidade, no âmbito do Programa Operacional Madeira 2030, cofinanciado pelo Fundo Social Europeu.

O curso de Formação Técnica Auxiliar de Saúde (Nível 4) combina aulas práticas em sala com formação em contexto de trabalho (estágio) em empresas da área, permitindo aplicação direta das competências adquiridas.

O programa inclui ainda unidades de curta duração alinhadas com o Catálogo Nacional de Qualificações e, quando aplicável, processos de reconhecimento, validação e certificação de competências.

Esta iniciativa é o segundo percurso formativo do projecto Qualificar para Empregar 2030, lançado em Dezembro de 2025, e pretende responder à procura crescente de profissionais na área da saúde.

Os formandos recebem certificado de participação e registo no sistema SIGO, promovendo qualificação profissional, inclusão e igualdade de oportunidades.

As inscrições permanecem abertas até ao início da formação e podem ser feitas através de e-mail ([email protected]), telefone (291 610 216 / 91 696 73 405) ou presencialmente na sede da entidade (Rua Dr. Fernão de Ornelas, n.º 50, 1.º andar, Funchal).