Desemprego cai 16% na Madeira

O desemprego registado na Região Autónoma da Madeira voltou a apresentar uma redução muito significativa em termos homólogos, segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional, hoje publicados. No final de Dezembro de 2025 encontravam-se inscritos 5.738 desempregados, menos 1.093 do que no mesmo mês de 2024, o que corresponde a uma diminuição de 16%, a mais acentuada entre todas as regiões do país.

Em comparação com Novembro, porém, o desemprego aumentou em 131 pessoas, o que representa uma subida de 2,3%, evolução possivelmente associada à sazonalidade do mercado de trabalho regional no final do ano.

Ao longo do mês de Dezembro inscreveram-se 564 novos desempregados, valor que traduz uma redução expressiva face ao mês anterior (-29,8%), mas um ligeiro acréscimo em relação ao período homólogo (+3,3%).

No final do mês encontravam-se por satisfazer 405 ofertas de emprego, menos 16% do que em novembro, mas mais 32,8% do que em dezembro de 2024, sinalizando um enquadramento mais favorável do lado da procura de trabalho.

Durante o mês foram efectuadas 52 colocações, menos 42,9% do que no mês precedente e menos 49,5% em termos homólogos. Apesar do abrandamento mensal, os dados confirmam uma evolução globalmente positiva do mercado de trabalho na Região Autónoma da Madeira ao longo de 2025, marcada por uma redução muito expressiva do desemprego registado face ao ano anterior.