Santa Cruz olha para o futuro com união e compromisso

Filipe Freitas, presidente da Assembleia de Freguesia de Santa Cruz, abriu a sessão solene comemorativa do Dia da Freguesia, nesta quinta-feira, 15 de Janeiro, dia de Santo Amaro, com palavras de honra, responsabilidade e profundo orgulho pela freguesia.

Na sua intervenção, evocou a identidade local através de versos do hino da freguesia, destacando imagens de paz, amizade e a ligação ao mar, recordando que o hino foi recentemente entoado na Missa em honra ao Santo Amaro.

O presidente reforçou o papel da Assembleia como órgão deliberativo, espaço de debate e tomada de decisões em prol da freguesia, sublinhando que não se trata de uma conservatória de actos civis.

Filipe Freitas realçou o contributo das associações e colaboradores locais, defendendo uma Santa Cruz mais solidária, dinâmica e justa, e reafirmou que todos os fregueses podem expor ideias, preocupações ou necessidades à Assembleia.

O foco da intervenção foi a visão para o futuro: trabalho conjunto, responsabilidade e respeito pelas diferenças, com o objetivo de consolidar Santa Cruz como referência no concelho e na região. Manifestou orgulho em servir a comunidade e recordou os compromissos assumidos perante a Assembleia e a Junta de Freguesia, sublinhando que o futuro da freguesia se constrói com participação e dedicação de todos.