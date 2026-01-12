Paula Margarido realça papel da ADBRAVA na coesão social

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou esta segunda-feira, a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava (ADBRAVA), instituição que desenvolve trabalho de proximidade e intervenção comunitária no concelho.

Durante a visita às instalações, a governante conheceu os projectos e respostas sociais promovidos pela ADBRAVA, com actuação em todas as freguesias do concelho — Ribeira Brava, Campanário, Serra de Água e Tabua — abrangendo áreas como infância e juventude, família, comunidade e apoio à população idosa.

Paula Margarido destacou o papel da ADBRAVA como agente local de desenvolvimento, afirmando que “o trabalho de proximidade desenvolvido por esta instituição é essencial para responder às necessidades reais das famílias, com soluções concretas e adaptadas ao território”.

A secretária regional valorizou ainda iniciativas como a recuperação habitacional, a Loja Social — que serve também o município da Ponta do Sol —, a ajuda alimentar e o apoio à formação, bem como projectos dirigidos a crianças e jovens, incluindo o “Bravinhas em Ação”.

No âmbito do apoio alimentar, a instituição acompanha regularmente cerca de 30 famílias, incluindo situações sinalizadas pelos serviços competentes, através da atribuição de cabazes de emergência, respondendo a contextos de vulnerabilidade socioeconómica, destaca a Secretaria em comunicado de imprensa.

A ADBRAVA desenvolve também trabalho educativo, acompanhando 84 crianças e jovens do 1.º ao 9.º ano, das quais 30 têm necessidades educativas especiais, reforçando a importância do acompanhamento individualizado na promoção do sucesso escolar.

A instituição conta com uma equipa de quatro funcionários, apoiados por cinco colaboradores permanentes, e com a participação de mais de 200 voluntários, cujo envolvimento amplia o alcance e a eficácia das respostas sociais no concelho.

Durante a visita, Paula Margarido reiterou o compromisso do Governo Regional em trabalhar em estreita articulação com as instituições sociais, sublinhando que “é com entidades enraizadas na comunidade e atentas às pessoas que se constrói uma Madeira mais justa, solidária e inclusiva”.

O encontro contou com ainda com a presença da presidente da ADBRAVA, Joana Milene Nascimento Gomes, da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, e de outros membros do executivo municipal e autarquias locais.