Jorge Pinto de "consciência tranquila" por continuar na corrida

O candidato presidencial Jorge Pinto manifestou-se hoje de "consciência tranquila" por não desistir da corrida a Belém, argumentando que os eleitores sabem ler o atual cenário e que a "política não é matemática".

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Centro de Experimentação Artística (CEA), na Moita, o candidato apoiado pelo Livre disse estar "de consciência tranquila" por ir até ao fim nestas eleições presidenciais, argumentando que tem trazido ideias importantes para o debate político e frisando que "os portugueses são inteligentes e sabem ler os cenários políticos e sabem o que querem".

"Da minha parte, estou de consciência tranquila porque tenho feito diariamente a necessária transposição daquilo que é algo que me inquieta, que eu acho que é algo que inquieta muitos portugueses para o debate político", sublinhou.

Sobre se continuará de consciência tranquila se António José Seguro não passar a uma eventual segunda volta e o seu número de votos permitisse colocar o socialista entre os dois mais votados, Jorge Pinto argumentou que a "política não é matemática" e que não é possível prever que fosse haver uma transferência direta de votos de um candidato para outro.

"Confio muito na inteligência dos portugueses quando tiverem de escolher aquele que acham que é o melhor Presidente da República para estes tempos de tanta incerteza que teremos pela frente", afirmou.

Questionado sobre se a sondagem da Intercampus hoje divulgada, Jorge Pinto insistiu que este tipo de estudo "valem o que valem" e dependem do momento em que são feitos e disse querer focar-se no facto da sua candidatura conseguir marcar a agenda e trazer para debate assuntos como o SNS ou a defesa da Constituição.

Depois de esta manhã ter associado as palavras de António José Seguro à sua candidatura, Jorge Pinto voltou ao assunto para dar as "boas-vindas a bordo" aos candidatos que "entraram a tempo" na discussão sobre a lei fundamental.