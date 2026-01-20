Paula Margarido reconhece papel âncora das Casas do Povo da Ponta Delgada e da Boaventura

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude visitou, hoje, as Casas do Povo da Ponta Delgada e da Boaventura, numa oportunidade para um contacto directo com a população, mas também para reconhecer o papel destas instituições.

Paula Margarido fez-se acompanhar pela directora regional de Cidadania e dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, e pela vogal do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues.

A visita à Casa do Povo da Ponta Delgada ficou marcada por um momento cultural protagonizado pelos utentes das várias valências da instituição, envolvendo música e representação, numa alusão às tradições da época, com a presença simbólica do “Santo Amaro”, tal como dita a tradição local.

"Inserida numa freguesia de caráter marcadamente rural, marcada por baixos índices de natalidade, emigração jovem e envelhecimento acentuado da população, a Casa do Povo da Ponta Delgada tem desenvolvido um papel fundamental na resposta aos desafios sociais do território, através de projectos e actividades promotoras do envelhecimento activo, do convívio, da aprendizagem e da preservação das tradições locais", refere nota à imprensa.



Já a Casa do Povo da Boaventura é reconhecida pelo seu trabalho nas áreas social, cultural e educativa e tem como missão "servir o utente, apoiar as famílias e envolver a comunidade, valorizando as raízes socioculturais locais" "A principal resposta social desenvolvida é o Centro de Dia, que assegura acompanhamento diário a pessoas idosas, promovendo o bem-estar, a autonomia e a integração comunitária", idncia.

As visitas permitiram a Paula Margarido reforçar o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelas Casas do Povo enquanto pilares fundamentais da coesão social, da proximidade e do apoio à população idosa no concelho de São Vicente, sublinhando a importância da articulação contínua entre o Governo Regional e as instituições do sector social.

