Casa do Povo da Calheta promove formação em Gestão de Alojamento Local

A Casa do Povo da Calheta, em parceria com a ACAPORAMA -Associação de Casas do Povo da Região, promove um workshop de Gestão de Alojamento Local, desenvolvido para capacitar as pessoas que pretendam estruturar, organizar e rentabilizar o alojamento local, proporcionando ferramentas essenciais para uma gestão profissional, mesmo para quem está a iniciar atividade.

A formação terá lugar entre 4 e 27 de Fevereiro, nas quartas e sextas-feiras, entre as 14 e as 17 horas, pelo custo de 180 euros.

Durante a formação, os participantes aprenderão tudo sobre a legislação e funcionamento do Alojamento Local; como cumprir obrigações fiscais sem complicações; como fazer uma gestão financeira simples e eficaz; e como promover um atendimento de excelência para conquistar hóspedes e avaliações.

O workshop de Gestão de Alojamento Local será ministrado por Maria Carolina Luís, especialista da área.

A formação inclui legislação sempre actualizada; material de apoio e Certificado de Participação.