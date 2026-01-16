Nélio Gouveia Pestana renova mandato à frente da Santana Cidade Solidária

Nélio Gouveia Pestana foi reconduzido, esta tarde, por mais quatro anos como presidente da Associação Santana Cidade Solidária (ASCS), numa cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais que decorreu no Salão Paroquial de Santana, contando com a presença de diversas entidades locais e regionais.

Em representação do Governo Regional, Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, esteve presente e não poupou nos elogios durante a sua intervenção.

"É de facto, de um valor extraordinário o trabalho desenvolvido por esta Instituição Particular de Solidariedade Social. As suas múltiplas valências e respostas sociais chegam hoje a mais de 600 pessoas", referiu, felicitando também o presidente reeleito, sublinhando que a recondução "traduz reconhecimento pelo trabalho feito com seriedade, com proximidade e com resultados".

Estendeu ainda os parabéns a todos os membros dos órgãos sociais empossados e a todos os que, ao longo dos anos, contribuíram para construir "uma instituição respeitada e profundamente enraizada em Santana".

Paula Margarido traçou o percurso da associação, relembrando a sua fundação em 2002 com o objetivo inicial de construir um Lar, e a sua evolução para uma intervenção social multidisciplinar.

"Esta não é apenas uma IPSS com história, é uma instituição com impacto", afirmou, destacando algumas das respostas sociais da ASCS: Loja Social, Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário: resposta abrangente que inclui refeições ao domicílio e lavandaria, adaptada à dispersão geográfica do concelho.

Além das respostas estruturais, foi realçado o valor de projectos como o "Idosos em Movimento", iniciativa que combate o isolamento e promove o envelhecimento activo.

A governante reforçou a visão do Governo Regional, que vê o sector social não como mero executante, mas como um "parceiro estratégico na construção de uma Região mais justa e coesa", disse, salientando o enquadramento de cooperação com o Instituto de Segurança Social da Madeira, que tem sido fundamental para sustentar as respostas da associação.

Dirigindo-se directamente aos novos órgãos sociais, Paula Margarido deixou uma mensagem clara: "Santana precisa de vocês. Precisa da vossa capacidade de decisão, da vossa visão e da vossa coragem para inovar sem perder proximidade e tal como Santana conta convosco, podem contar também com o apoio do Governo Regional para crescer ainda mais e, acima de tudo, com sustentabilidade".

A cerimónia contou com a representação de várias entidades locais, nomeadamente, com a presença da deputada à Assembleia Legislativa da Madeira, Cláudia Perestrelo, do presidente do Instituto Emprego da Madeira, Pedro Gouveia, da vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, da diretora regional da Cidadania e Assuntos Sociais, Graça Moniz, bem como demais entidades que fizeram questão de marcar presença nesta tomada de posse.

Agenda de Paula Margarido dedicada ao concelho de Santana

A cerimónia na ASCS foi o ponto final de uma "tarde de trabalhos profícua", totalmente dedicada ao concelho de Santana. A agenda da secretária regional iniciou-se com uma visita de acompanhamento à Casa do Povo da Ilha, seguida de uma passagem pelo Centro de Juventude do concelho e culminou nesta tomada de posse.

A iniciativa serviu não só para tomar nota do trabalho desenvolvido nas áreas sob a sua tutela, mas também para constatar junto da população, em estabelecimentos comerciais como "A Parada", onde foi recebida de ‘braços abertos’ pela Dona Dora e o estabelecimento 'A Espiga', onde a aguardava a Dona Rosa e restante equipa.

Hospitalidade e simpatia, assim se pode resumir a forma como a governante foi recebida esta tarde, pelos munícipes de Santana, que tal como descrito pela governante, "é um município pelo qual nutro um carinho especial, tendo sido aqui, neste concelho, mais precisamente, no Lar de Idosos da ASCS que concretizei a minha primeira deslocação institucional, enquanto Secretária Regional".

"Por isso, Santana e os munícipes deste concelho têm e terão sempre um significado muito relevante para mim", destacou a governante durante a sua intervenção, na tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Santana Cidade Solidária para o quadriénio 2026-2029.