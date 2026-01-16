"Casa do Povo da Ilha merece o nosso maior reconhecimento"

A Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou esta sexta-feira, a Casa do Povo da Ilha, em Santana, com o propósito de constatar no terreno a importância e o papel crucial das Instituições Particulares de Solidariedade Social nas comunidades mais afectadas pelo envelhecimento demográfico.

"A grandeza das comunidades não se mede pelo seu número de habitantes, mas sim pelo capital humano e pelo espírito de união", destacou Paula Margarido, acrescentando que "a qualidade do apoio prestado pela Casa do Povo através das suas valências e actividades serve como complemento que fortalece o espírito de união que se vive e que se sente assim que chegamos a esta casa".

Fundada em 1991 e equiparada a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) desde 2019, a Casa do Povo da Ilha, presidida por Elsa Jocelina Marques, é um pilar social e cultural da freguesia, com especial enfoque no apoio directo à população idosa. A acção diária da instituição foi resumida pela sua presidente: "Não olhamos para a ilha como números, mas como pessoas. Enquanto houver pessoas, iremos trabalhar para a nossa comunidade". Esta visão reflecte-se no ambiente do centro de convívio, com capacidade para 15 utentes, descrito pelos presentes como um espaço onde se sentem felizes e integrados.

A visita serviu ainda para a governante tomar conhecimento das actividades apoiadas pela sua secretaria e reafirmar o compromisso de continuar esse apoio. Num momento que destacou o espírito de generosidade da comunidade, Elsa Jocelina Marques exemplificou como as instalações da instituição serviram de abrigo e local de celebração seguro durante as más condições meteorológicas da última passagem de ano.

Perante este testemunho, Paula Margarido destacou que "é na adversidade que muitas vezes encontramos o espírito de união", terminando com uma palavra de reconhecimento.

"A Casa do Povo da Ilha, e todos os que passam por esta grande casa, merecem o nosso maior reconhecimento. São vocês que mantêm viva a tradição e os costumes que ainda hoje nos guiam, através da vossa sabedoria", sublinhou.

Para além da secretária regional, estiveram presentes nesta iniciativa a deputada à Assembleia Legislativa da Madeira, Cláudia Perestrelo, a directora regional da Cidadania e Assuntos Sociais, Graça Moniz, a vogal do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, e o presidente da Junta de Freguesia local, João Gomes Luís.