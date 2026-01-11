Moreirense procura igualar Sporting de Braga em jogo em atraso

O Moreirense recebe hoje o Tondela, em jogo em atraso da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em busca de igualar o Sporting de Braga no quinto lugar, enquanto Nacional e Santa Clara se defrontam na Madeira.

Os minhotos, que vêm de uma vitória ante o AVS (2-0), no dia 03, igualam os 27 pontos do Braga em caso de vitória no jogo de hoje, pelas 18:00, e ficam a um ponto do quarto lugar, na posse do vizinho Gil Vicente.

Do outro lado estará um 'aflito' Tondela, em 17.º e penúltimo lugar, com 12 pontos, mas que venceu na anterior partida para o campeonato, ante o Arouca (3-1).

Antes, pelas 15:30, defrontam-se na Madeira as duas equipas insulares da I Liga, em situação idêntica na tabela: somam ambos 16 pontos, quatro acima dos postos de descida direta de divisão.

Os madeirenses conseguiram quatro pontos nas últimas cinco jornadas, enquanto os açorianos conseguiram cinco, fechando hoje a 16.ª jornada, cuja maioria dos jogos decorreu entre 27 e 29 de dezembro do ano passado.

Programa da 16.ª jornada:

- Sábado, 27 dez:

Famalicão - Estrela da Amadora, 2-3.

Estoril Praia - Alverca, 4-1.

- Domingo, 28 dez:

Casa Pia - Vitória de Guimarães, 0-0.

Arouca - Gil Vicente, 2-2.

Sporting de Braga - Benfica, 2-2.

Sporting - Rio Ave, 4-0.

- Segunda-feira, 29 dez:

FC Porto - AVS, 2-0.

- Domingo, 11 jan 2026:

Nacional - Santa Clara, 15:30.

Moreirense - Tondela, 18:00.