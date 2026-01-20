Sara Madalena apela à unanimidade na defesa dos interesses da Região

A apresentação de documentos de ausência de dívidas fiscais e à segurança social "decorre da lei", reconhece Sara Madalena que lembra que é isso que acontece, por exemplo, para receber devoluções o IRS e subsídios, mas sublinha que o que está em causa, com o subsídio de mobilidade, é o princípio constitucional da continuidade territorial.

O facto de se designar por subsídio, terá sido a razão para "uma grande trapalhada do Governo da República" que terá de ser corrigida.

A deputada do CDS considera que é preciso "arrepiar caminho" e, por isso, apela a que o diploma que está em discussão no parlamento regional seja "aprovado por unanimidade".