José Manuel Rodrigues vai pedir um cais para navio patrulha ao ministro da Defesa

A construção de um cais no porto do Funchal para o navio patrulha que habitualmente está destacado na Região, bem como a enovação da 'pipeline' do Aeroporto do Porto Santo são apenas dois dos pedidos que José Manuel Rodrigues vai levar a Nuno Melo, numa reunião entre ambos a ter lugar amanhã, em Lisboa. Ambas são reivindicações antigas, que nunca conheceram desenvolvimento na República.

O secretário regional de Economia fez saber, esta tarde, através de nota enviada à imprensa, que esse encontro com o ministro da Defesa Nacional, ambos líderes do CDS/PP, aquele da estrutura insular, aquele do partido nacional, servirá para apresentar "um conjunto de projectos a desenvolver na Região, para os quais o Governo Regional pede o apoio do Governo da República, entre eles constam Infraestruturas e equipamentos de duplo uso, militar e civil".

Em causa, no entender de José Manuel Rodrigues, estarão "projectos abrangentes, enquadrados numa estratégia de defesa nacional, tendo em conta os novos desafios e as recomendações europeias para o aumento do investimento na área da defesa".

Na senda dos 5,8 mil milhões de euros em empréstimos para investir em capacidades de defesa que a Comissão Europeia disponibiliza também a Portugal, entende o Governo Regional haver espaço para "uma proposta de desenvolvimento de uma visão estratégica na área da Defesa, que contemple políticas de âmbito regional e continental para os próximos anos".

Além destes assuntos, a nota releva a análise da construção de "alojamento para os elementos da Armada que estavam a viver na Fortaleza do Pico, que passou para a alçada da Região, e apresentar as soluções tecnológicas, na área dos drones e veículos não tripulados, que estão a ser desenvolvidas pela ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e por outras empresas madeirenses, que podem ter aplicação militar nos três ramos das Forças Armadas".