“Apelo ao voto com convicção e por paixão”

Gonçalo Maia Camelo, líder da Iniciativa Liberal na Madeira, votou este domingo na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, em São Martinho, no Funchal, destacando a importância da participação cívica nas eleições Presidenciais 2026.

“Acima de tudo, neste momento o que importa é apelar ao voto. Apelar ao voto porque, efectivamente, estamos à partida a escolher o presidente da República para os próximos 10 anos”, afirmou ao DIÁRIO e TSF-Madeira, sublinhando que a escolha deve ser feita com convicção.

O dirigente regional enfatizou que estas eleições não colocam em causa projectos partidários, governos ou grupos parlamentares. “Não estamos a eleger governos, não estamos a eleger grupos parlamentares, estamos a eleger uma pessoa que vai representar Portugal durante os próximos 10 anos”, afirmou.

Gonçalo Maia Camelo recordou que o Presidente da República não possui poderes executivos, mas é uma figura de referência política e institucional, relevante para o desenvolvimento do País.

“Portanto, como disse, apelar ao voto com convicção e com paixão. As pessoas votem naquela pessoa que acharem que é a pessoa mais indicada e não votem por obrigação ou por protesto, porque não são esses os predicados para escolher o Presidente da República”, concluiu.