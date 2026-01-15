Madeira e República de acordo em reforçar a segurança e a defesa da Região

O secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, reuniu-se esta quinta-feira, 15 de Janeiro, com o Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, em Lisboa, para assegurar novos investimentos nas áreas da segurança e da defesa no arquipélago da Madeira.

Em causa estão quase 6 mil milhões de euros para investir na segurança e defesa do País, que irão contemplar os três ramos das Forças Armadas, no quadro das políticas aprovados esta quarta-feira pela Comissão Europeia no âmbito do Instrumento SAFE, faltando apenas aprovação final do Conselho para a alocação das verbas.

A reunião com o Ministro da Defesa Nacional serviu para identificar algumas oportunidades de investimento do Governo da República na Região Autónoma da Madeira. José Manuel Rodrigues explicou, no final do encontro, que “a vigilância aérea através de drones” é um dos projetos a concretizar, “em articulação entre a Forças Armadas e a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação. Nos planos que o Estado pode concretizar estão, ainda, “infraestruturas com duplo uso: para efeitos civis de apoio às populações e militar, nalgumas circunstâncias”.

Segundo o gabinete do secretário Regional da Economia, a Região e a República "estão de acordo em haver um cais próprio para o navio patrulha destacado pela Marinha para a Madeira, bem como da necessidade de renovar a pipeline do aeroporto do Porto Santo", uma responsabilidade direta do Ministério da Defesa Nacional. “Porque todo o abastecimento de combustíveis ao Porto Santo é feito através da conduta que foi construída pela NATO, e que precisa de obras de recuperação”, justificou o governante madeirense.