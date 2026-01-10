Moção de Célia Pessegueiro aprovada por unanimidade

Depois da apresentação e discussão da Moção de Estratégia Global, liderada por Célia Pessegueiro, recentemente eleita presidente do PS-Madeira, todos os presentes no congresso votaram a favor. A aprovação por unanimidade, neste primeiro dia do congresso de dois dias, consagra a autoridade da nova presidente e reforça a unidade e o compromisso dos militantes com a estratégia definida para os próximos anos.